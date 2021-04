HighCo : Marge Brute T1 2021

HIGHCO : RETOUR DE LA CROISSANCE D'ACTIVITE AU T1 (MB +2,2%) ; CROISSANCE ATTENDUE PLUS FORTE AU T2 (ENTRE +6% ET +8%)



Croissance d'activité au T1 2021

- Marge brute (MB) T1 2021(1) de 18,59 M€ en progression de 2,2% à données publiées et à PCC(2).

- Activités digitales en croissance : T1 PCC à +2,3%.

- Activité dynamique en France : T1 PCC à +4,5% (86,0% de la MB Groupe).

- 'eBaisse à l'International : T1 PCC à -10,1% (14,0% de la MB Groupe).



Croissance au T2 2021 attendue entre 6% et 8% ; guidances 2021 confirmées



Start-up studio HighCo Venturi : point sur les projets innovants Retailtech



Rapport Financier Annuel 2020 et Assemblée Générale du 17 mai 2021