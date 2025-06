HighCo: en négociation avec SMP SAS pour des acquisitions information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - HighCo indique être entré en négociations exclusives avec SMP SAS, filiale de La Poste, en vue de l'acquisition de certaines activités proposant des solutions de marketing promotionnel. Une exclusivité courant jusqu'à fin septembre a été formalisée.



SMP SAS céderait ainsi les activités d'émission et de gestion d'offres promotionnelles commercialisées sous la marque Sogec ainsi que sa filiale de retail media BudgetBox, représentant ensemble plus de 150 salariés et un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 millions d'euros.



Ce projet d'acquisition renforcerait le positionnement de HighCo dans ce secteur et dynamiserait la croissance future du pôle activation. Les activités en question pourraient ainsi être consolidées dans ses comptes au cours du second semestre 2025.





Valeurs associées HIGH CO 3,6000 EUR Euronext Paris +1,69%