HighCo, éligible au PEA-PME

HIGHCO, ELIGIBLE AU PEA-PME POUR LA 1ERE FOIS



HighCo, expert en data marketing et communication, groupe coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris, informe de son éligibilité au dispositif fiscal du « PEA-PME ».



En effet, conformément au Décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions (PEA) et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), assoupli par la loi PACTE du 22 mai 2019, la société est devenue éligible.