HighCo dopé par le relèvement de ses perspectives

(AOF) - HighCo grimpe de 5,87%, à 3,79 euros. La société spécialisée en data marketing et communication a fait état d'un premier semestre difficile qui s'accompagne d'un relèvement de ses perspectives. De son côté, Oddo BHF a relevé sa recommandation sur le titre de Neutre à Surperformance. "Si 2025 devrait s’annoncer difficile pour HighCo marqué par une contraction significative des volumes et des marges, il devrait néanmoins constituer une année de transition. Les perspectives sont plus favorables avec un retour à la croissance attendu dès le second semestre", considère le broker.

Pour Portzamparc, à l'Achat sur le dossier, la croissance organique revient nettement au second semestre. Avant de préciser : "Les résultats du premier semestre sont logiquement sans surprise mais le groupe relève à nouveau ses guidances annuelles et annonce le renouvellement de ses contrats avec Casino. L'acquisition structurante devrait par ailleurs être bouclée dans les prochaines semaines, conformément au calendrier attendu".

La société a fait part au premier semestre d'un résultat net part du groupe ajusté de 3,86 millions d'euros, en déclin de 26,5% et d'un résultat des opérations ordinaires ajusté de 5,05 millions d'euros, en baisse de 33,4%. La marge opérationnelle ajustée a atteint 16,3%, contre 22,5% un an auparavant à la même période.

Les résultats publiés au premier semestre et la croissance d'activité anticipée au deuxième semestre permettent au groupe de réviser à nouveau à la hausse ses guidances 2025 : une marge brute revue de " en repli compris entre -1% et -2% " à " stable ", une marge opérationnelle ajustée revue " de l'ordre de 12% " à " supérieure à 12%".

Les ressources financières du groupe seront principalement allouées au retour à l'actionnaire par le paiement du dividende de 1,00 € par action relatif à la cession de High Connexion et par la reprise du programme de rachat d'actions pour un montant de l'ordre de 1 million d'euros.

Ces guidances ne tiennent pas compte de l'opération d'acquisition en cours des activités promotionnelles de Sogec et de Budgetbox qui devraient être consolidées, pour rappel, dès le quatrième trimestre

