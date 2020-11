HighCo - Cession des activités in-store au Benelux

HIGHCO CEDE SES ACTIVITES IN-STORE AU BENELUX ET ACCELERE SA DIGITALISATION



HighCo annonce la cession de ses activités in-store au Benelux à un groupe d'investisseurs belges de la grande distribution. L'opération, qui vient d'être finalisée, a consisté en la cession de 100% de HighCo Shelf Service SA (« Shelf Service »), implantée en Belgique, et de sa filiale au Luxembourg.



Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Groupe qui s'articule autour de deux axes clés : la digitalisation de ses activités et la maîtrise de la data. L'épisode sanitaire et économique de la COVID-19 bouleverse le commerce et accentue les mutations digitales en cours. Les marques et les distributeurs font ainsi face à de nouveaux enjeux majeurs.

Dans ce contexte, HighCo déploie ses ressources et accélère ses investissements sur ses activités digitales. Le Groupe accentue notamment sa démarche d'innovation sur la digitalisation de deux dispositifs promotionnels : le coupon de réduction et le prospectus.