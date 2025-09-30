HighCo annonce la finalisation de deux acquisitions

(AOF) - HighCo, spécialiste du marketing et de la communication, a réalisé l’acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de BudgetBox. Cette opération de croissance externe a pour but de renforcer le positionnement d’HighCo sur le marché de la promotion et de dynamiser le développement du pôle Activation. L’année dernière, les marges brutes des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox s’élèvaient respectivement à 10,1 et 6,7 millions d’euros. Les comptes de ces acquisitions seront consolidés à partir du 1er octobre 2025.

