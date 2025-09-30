 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 909,50
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HighCo annonce la finalisation de deux acquisitions
information fournie par AOF 30/09/2025 à 18:15

(AOF) - HighCo, spécialiste du marketing et de la communication, a réalisé l’acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de BudgetBox. Cette opération de croissance externe a pour but de renforcer le positionnement d’HighCo sur le marché de la promotion et de dynamiser le développement du pôle Activation. L’année dernière, les marges brutes des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox s’élèvaient respectivement à 10,1 et 6,7 millions d’euros. Les comptes de ces acquisitions seront consolidés à partir du 1er octobre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HIGH CO
4,0400 EUR Euronext Paris -1,22%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank