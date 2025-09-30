HIGHCO : ACQUISITION DE SOGEC ET BUDGETBOX FINALISÉE





HighCo annonce avoir réalisé l’acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de BudgetBox. Cette acquisition a pour objectif de renforcer le positionnement de HighCo sur le marché de la promotion et de dynamiser le développement du pôle Activation.



Les comptes de Sogec et Budgetbox seront consolidés à partir du 1er octobre 2025. En 2024, les marges brutes des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox s’élevaient respectivement à 10,1 M€ (90 collaborateurs) et 6,7 M€ (65 collaborateurs).



Les impacts financiers de l'opération seront précisés en mars 2026 lors du communiqué sur les résultats 2025 du Groupe.



En renforçant l’expertise du Groupe, cette opération fait de HighCo un acteur de référence en Europe de l’activation promotionnelle. Ce rapprochement marque une étape importante dans la stratégie de recentrage du Groupe sur son cœur de métier, qui prévoit l’accélération de son développement et la concentration de ses investissements sur ses deux pôles d’activité clés : le pôle Activation et le pôle Agences et Régies.