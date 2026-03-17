"High yield européen : un marché de portage, à aborder avec prudence" (DPAM)

(AOF) - "Le high yield européen a débuté l'année 2026 avec une combinaison de fondamentaux résilients, d’un portage attractif et de facteurs techniques favorables, tout en présentant également un niveau de dispersion suffisant pour récompenser une gestion informée et sélective. Dans ce contexte, la philosophie active et fondée sur la recherche de DPAM peut offrir un avantage distinct aux investisseurs recherchant des revenus stables, une protection contre les baisses et des opportunités d'alpha supplémentaire", soulignent Marc Leemans, fund manager et Bernard Lalière, head of credit pour DPAM.

Après deux années de resserrement significatif des spreads, le high yield européen est entré dans une phase que l'on pourrait qualifier de marché de portage. Un portefeuille européen de high yield bien construit peut offrir, à titre indicatif et sur la base des rendements actuels du marché, un rendement d'environ 5%, ce qui reste attractif dans le contexte actuel de taux d'intérêt où les défauts demeurent maîtrisés.

"Dans l'environnement actuel, où les spreads se situent proches des niveaux les plus bas observés depuis la crise financière, nous estimons que l'essentiel des rendements futurs proviendra de la collecte de coupons stables plutôt que d'une nouvelle compression des spreads. Nous privilégions donc une sélection rigoureuse des crédits, avec une attention particulière portée aux segments supérieurs du high yield", indiquent, par ailleurs, Marc Leemans et Bernard Lalière.

Selon les deux analystes, en outre, "le marché du high yield se caractérise par une transparence structurellement plus faible pour plusieurs raisons : des ressources internes limitées pour l'établissement de rapports avancés, des obligations de divulgation plus légères (notamment pour les émetteurs privés) et une couverture limitée par les analystes externes". Par conséquent, les investisseurs s'appuient souvent sur des données incomplètes ou rétrospectives pour évaluer la durabilité et la solvabilité.

Dans ce contexte, un engagement proactif devient un facteur de différenciation. Les investisseurs qui établissent des relations constructives acquièrent une visibilité prospective et une compréhension plus nuancée de la stratégie ESG d'une entreprise. Ces informations peuvent influencer de manière significative les résultats des investissements responsables.