Hier Wall Street : clôture dans le vert in extremis
Le S&P 500 finit dans le vert - pour le symbole - avec 0,1% (contre 0,02% à 21H59) ; le Dow Jones s'arrache pour finir dans le vert ( 0,07%) sur le coup de cloche ; le Nasdaq Composite grappille 0,17% ; le Nasdaq-100 affiche -0,13% ; le Russell 2000 passe également dans le vert à la dernière seconde ( 0,1%).
Les 4 indices ont vraiment été soutenus sur le finish et cela ne traduit pas un véritable sentiment acheteur ; en revanche, le nécessaire a été fait pour que le marché reste techniquement haussier après une chaude alerte et des supports clairement menacés au cours de la 1ère heure.
Le plongeon initial du Nasdaq (jusqu'à -1,3% vers 24 400) s'est enclenché dans le sillage du secteur des technologies de l'information (Intuit -5,5% ; Cadence Design -5,2% ; Check Point -3,8% ; CrowdStrike -2,5%) ; le S&P 500, perdant 0,8% (vers 6 775), a rapidement attiré des acheteurs et la dynamique s'est inversée dans le sillage d'Apple ( 3,2%), Constellation Energy ( 4,7%) et Nvidia ( 1,2%).
Au niveau des statistiques US, l'indice "Empire State" de l'activité manufacturière dans la région de New York s'est modestement contracté de -0,6 point (ce qui est insignifiant pour ce baromètre d'ordinaire très volatile), passant de 7,7 à 7,1 points, validant le consensus qui visait 7 points.
L'indice NAHB du marché immobilier ressort en repli de -1 point à 36 en février, déjouant un consensus de 38, ce qui semble confirmer un "coup de moins bien" dans ce secteur, avec un montant d'annulations record de pré-réservations pour des achats de logements neufs.
Ces 2 chiffres n'ont eu aucun impact sur le FOREX ou les T-Bonds (globalement stables ce mardi) et ne changent rien au contexte "macro" : rien qui puisse infléchir la stratégie de la Fed.
Le baril de pétrole a nettement reflué (-2,5% sur le WTI vers 62,2 USD) avec l'annonce d'une poursuite des négociations Iran/Etats-Unis à Genève et l'annonce par un représentant de Téhéran qu'une convergence sur le processus de discussion avait émergé.
