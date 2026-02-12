Hier à Wall Street : une clôture mitigée après le rapport sur l'emploi
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 07:33
Le S&P 500 clôture quasiment à l'équilibre à 6 941,4 points, le Dow Jones cède 0,13% à 50 121,4 points, tandis que le Nasdaq 100 progresse de 0,29% à 25 201,2 points.
Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont accéléré en janvier et le taux de chômage est tombé à 4,3%, confirmant la solidité du marché du travail. Un contexte qui pourrait offrir à la Réserve fédérale la marge de manoeuvre nécessaire pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés encore quelque temps, alors que les responsables monétaires continuent de surveiller l'évolution de l'inflation.
Dans la foulée, les opérateurs ont revu à la baisse leurs anticipations de détente monétaire. Selon les données de LSEG, la probabilité d'une première réduction de 25 points de base s'est déplacée vers le mois de juillet, contre juin auparavant. Ces attentes s'étaient pourtant renforcées mardi après la publication d'un coup d'arrêt inattendu des ventes au détail en décembre.
Le rapport sur l'inflation attendu vendredi pourrait, lui aussi, rebattre les cartes quant à la trajectoire future des taux directeurs.
Des réactions contrastées côté entreprises. Sur le front des valeurs individuelles, Robinhood chute de 8,8% après avoir manqué les attentes en matière de chiffre d'affaires au quatrième trimestre. T-Mobile recule de 5,07%, l'opérateur ayant recruté moins d'abonnés mobiles que prévu.
Humana cède 3,27% après avoir présenté une prévision de bénéfice pour 2026 inférieure aux estimations de Wall Street, tandis que Kraft Heinz abandonne 0,16% après avoir annoncé la suspension de son projet de scission en deux entités.
La sanction est particulièrement sévère pour Mattel, qui s'effondre de 24,93%. Les investisseurs digèrent un quatrième trimestre décevant et des perspectives prudentes pour l'exercice à venir.
Enfin, Moderna recule de 3,54% après que l'Agence américaine des médicaments a décidé de ne pas examiner la demande d'approbation de son vaccin contre la grippe.
Après la clôture, McDonald's a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, soutenus par une stratégie axée sur la valeur perçue et les promotions, qui a permis de stimuler la fréquentation malgré un contexte de consommation prudente.
De son côté, Cisco Systems a annoncé une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, porté par une forte demande en équipements réseau.
