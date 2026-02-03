Hier à Wall Street : début de semaine confiant avant des résultats majeurs
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 07:30
Wall Street démarre ainsi la semaine dans le vert. Le S&P 500 progresse de 0,54% à 6 976,4 points, le Dow Jones avance de 1,05% à 49 407,6 points, tandis que le Nasdaq 100 gagne 0,73% pour clôturer à 25 738,6 points.
Les investisseurs se projettent désormais vers une semaine chargée sur le front des résultats, avec les publications attendues de plusieurs poids lourds du marché, dont Alphabet, Amazon, Eli Lilly et AMD. Ces annonces seront scrutées de près afin d'évaluer la solidité de la croissance des entreprises, en particulier dans la technologie et la santé, après plusieurs semaines marquées par des interrogations sur les valorisations.
Du côté des valeurs individuelles, Oracle a progressé de 2,7% après avoir annoncé dimanche son intention de lever jusqu'à 50 milliards de dollars cette année afin d'étendre ses infrastructures cloud. Le groupe entend ainsi répondre à la demande croissante des géants technologiques pour des capacités de calcul toujours plus importantes.
A l'inverse, Walt Disney a chuté de 7,32%, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe s'est contenté de confirmer ses prévisions annuelles de croissance du bénéfice, un manque de relèvement qui a déçu une partie du marché après le récent rebond du titre.
Sur le plan macroéconomique, un porte-parole du Bureau of Labor Statistics a indiqué à CNBC que les chiffres officiels de l'emploi ne seront pas publiés vendredi en raison du shutdown partiel du gouvernement fédéral, privant les investisseurs d'un indicateur clé pour jauger l'état du marché du travail.
Enfin, les dernières enquêtes de l'Institute for Supply Management et de S&P Global montrent que le secteur manufacturier américain a poursuivi son expansion en janvier, soutenu par une production solide. Toutefois, ces données font également état d'une intensification des pressions sur les prix, un élément susceptible de maintenir la prudence des investisseurs à l'approche des prochaines décisions de politique monétaire.
A lire aussi
-
Bill et Hillary Clinton témoigneront devant une commission d'enquête parlementaire américaine sur l'affaire Epstein, a annoncé lundi le porte-parole de l'ancien président démocrate, alors que le couple était visé par une procédure d'entrave au Congrès pour son ... Lire la suite
-
(AOF) - Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros (MdEUR) au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% ... Lire la suite
-
par Mathieu Rosemain Amundi a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en ... Lire la suite
-
SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, va absorber xAI, son entreprise d'intelligence artificielle qui développe le robot IA Grok et le réseau social X, a annoncé lundi le multimilliardaire, en pleine opération pour lever les milliards nécessaires à ses ambitions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer