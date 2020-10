Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Hi, Speed" : Apple pourrait présenter de nouveaux iPhone le 13/10 Reuters • 06/10/2020 à 19:18









6 octobre (Reuters) - Apple AAPL.O a annoncé mardi qu'il organiserait le 13 octobre prochain un événement spécial au cours duquel pourraient être présentés, entre autres produits, de nouveaux iPhone adaptés à la cinquième génération mobile (5G), d'après de nombreux analystes. Avec une invitation titrée "Hi, Speed", le groupe californien a laissé entendre qu'il dévoilerait des produits dotés de capacités de mise en réseau plus rapides. Lors de sa traditionnelle conférence de rentrée, Apple a présenté en septembre de nouveaux produits mais a prévenu les investisseurs que les nouveaux iPhone ne seraient probablement pas expédiés avant le mois d'octobre. Certains analystes ont craint qu'une sortie décalée de l'iPhone n'affecte les ventes du groupe au dernier trimestre de 2020, période cruciale en raison des fêtes de fin d'année. (Stephen Nellis; version française Juliette Portala)

