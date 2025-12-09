HF Sinclair prévoit une baisse des dépenses d'investissement en 2026 en raison de la réduction des coûts de maintenance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du paragraphe 1 et ajout de détails dans l'ensemble du document)

HF Sinclair DINO.N a prévu mardi des dépenses d'investissement pour 2026 à 775 millions de dollars, soit une baisse de 11% par rapport à ses dépenses estimées pour cette année, car il s'attend à une réduction des coûts de maintenance.

Les raffineurs américains se sont concentrés sur les activités de maintenance après avoir fonctionné à un rythme effréné en 2022 suite aux pénuries d'approvisionnement découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La baisse des coûts de révision et des catalyseurs, estimés à 325 millions de dollars, soit moins que les 410 millions de dollars prévus pour 2025, devrait permettre à l'entreprise de réduire ses dépenses.

En octobre, le raffineur indépendant basé à Dallas, au Texas, a déclaré qu'il envisageait d'étendre ses réseaux d'oléoducs dans les Rocheuses et sur la côte ouest afin de renforcer l'approvisionnement en carburant sur des marchés tels que la Californie et le Nevada.

L'augmentation de l'approvisionnement en carburant sur la côte ouest contribuerait à réduire la pression sur la région, alors que deux raffineries représentant environ 20 % de la capacité de raffinage de la Californie ferment leurs portes. Phillips 66 PSX.N fermera sa raffinerie de Los Angeles d'ici la fin de l'année et Valero Energy VLO.N prévoit de fermer la raffinerie de Benicia l'année prochaine.

HF Sinclair prévoit que les dépenses de son segment raffinage pour 2026 s'élèveront à 225 millions de dollars, contre 240 millions de dollars estimés pour cette année.

La société possède sept raffineries aux États-Unis avec une capacité totale de traitement du pétrole de 678 000 barils par jour.

Elle a investi de plus en plus dans l'expansion de sa capacité de production de diesel renouvelable et dispose d'une capacité de production annuelle de 380 millions de gallons pour ce biocarburant.

La société a estimé ses dépenses d'investissement à 875 millions de dollars pour l'année en cours.