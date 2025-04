HF Company: finalisation de la cession de LEA Networks information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - HF Company indique avoir finalisé la cession de ses activités broadband, composées de LEA Networks en France et de ses filiales américaine et hongkongaise, pour une valeur d'entreprise de 1,2 million d'euros.



Pour rappel, HF Company et Thierry Fernandez, manager de Lea Networks, accompagné d'un industriel spécialisé dans les réseaux et infrastructures Informatiques, étaient entrés en négociations pour cette transaction le 31 janvier dernier.



Post cession, le groupe dispose d'une trésorerie nette de 21,6 millions d'euros, soit l'équivalent de 7,56 euros par action. Ainsi qu'il s'y était engagé, le holding HF Company a désormais achevé son processus de vente de ses actifs.





Valeurs associées HF COMPANY 5,2400 EUR Euronext Paris +8,04%