HF Company cède LEA Networks

(AOF) - HF Company a reçu le 17 janvier une proposition d’acquisition de la part de Thierry Fernandez, actuellement directeur général de la société LEA Networks associé à un industriel spécialisé dans les réseaux et infrastructures Informatiques. La valeur d’entreprise proposée est de 1,203 million d’euros, avec un paiement de 700 000 euros au plus tard le 30 mars 2025 ainsi qu’un complément de prix de 500 000 euros qui s’étalera jusqu’en 2027. En 2024, LEA Networks a enregistré un chiffre d’affaires consolidé en baisse de 21% à 3,094 millions d’euros et une perte nette de 490 000 euros.

Le conseil d'administration du groupe en date du 31 janvier 2025 a validé ce projet à l'unanimité et la vente sera réalisée en principe au plus tard le 30 mars 2025.

"La vente de LEA Networks s'inscrit dans notre engagement d'optimiser la valeur pour nos actionnaires et répondre à leur souhait itératif de céder l'ensemble des actifs industriels du groupe", a expliqué l'intégrateur de solutions et services technologiques dans l'univers digital et réseaux. "L'issue de cette opération marquera la fin du recentrage du groupe HF et permettra le déploiement de la stratégie initiée depuis 2 ans autour d'une politique d'investissements financiers et de prises de participation industrielle".

AOF - EN SAVOIR PLUS