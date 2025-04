HF Company: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - HF Company indique qu'à l'occasion de la réunion de son conseil d'administration du 28 mars, ses administrateurs ont décidé de procéder à une réduction de capital social par voie d'annulation de 281.449 actions auto-détenues.



L'annulation de ces titres a représenté une réduction du capital de 8,97% pour la société. A l'issue de cette opération qui a pris effet le 2 avril, le capital de HF Company est divisé de 2.856.812 actions ordinaires, entièrement libérées.





