Hexaom voit son résultat net chuter de 49% au premier semestre
Le chiffre d'affaires ressort à 306,3 millions d'euros, en repli de 26,5% par rapport à la même période en 2024. À périmètre constant, le recul atteint 32%. En dépit de ce contexte difficile, le résultat opérationnel courant s'établit à 12,2 millions d'euros, en baisse plus limitée de 14%, ce qui porte la marge opérationnelle courante à 4%, contre 3,4% un an plus tôt.
Le résultat opérationnel publié ressort à 9,2 millions d'euros (-33%), après comptabilisation de 3 millions d'euros de charges non courantes liées à l'amortissement du carnet de commandes d'HDV.
Au 30 juin, la structure financière reste solide, avec 229,2 millions d'euros de capitaux propres et une trésorerie nette positive de 32,7 millions d'euros.
'Notre dynamique commerciale est forte dans l'ensemble de nos métiers, et nous en attendons les premiers effets significatifs dès la fin d'année', souligne Loïc Vandromme, directeur général du groupe.
Pour l'exercice 2025, Hexaom anticipe un recul limité de 10 à 15% de son chiffre d'affaires (à périmètre non constant), et vise une rentabilité opérationnelle supérieure à 3%. En 2026, le groupe prévoit une forte croissance de ses résultats, portée par l'embellie du marché et le développement de ses activités de diversification.
