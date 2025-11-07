 Aller au contenu principal
Hexaom : sans surprise, les revenus trimestriels reculent
information fournie par AOF 07/11/2025 à 18:03

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires d’Hexaom a reculé de 6,5%, pour s’installer à 136,6 millions d’euros. A périmètre et change constant, les revenus affichent un repli de 13,8%. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est affaissé de 21,35%, à 442,9 millions d’euros. Pour l’ensemble de l’exercice, à périmètre non constant, le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l’accession en France, vise un chiffre d’affaires en repli de 10 à 15%, sous réserve notamment du rythme d’ouverture des chantiers du quatrième trimestre.

Pour 2026, Hexaom anticipe une forte croissance de ses revenus avec une nette amélioration de ses résultats, grâce à un carnet d'activités solide dans l'activité construction de maisons et par la poursuite de ses activités de diversification.

AOF - EN SAVOIR PLUS

