Hexaom: repli de 35% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Hexaom affiche au titre du premier trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 144,4 millions d'euros, en repli de 34,9% par rapport à la même période en 2024 (-39,6% à périmètre constant), reflétant une 'production en bas de cycle en ligne avec les anticipations'.



'L'inflexion de tendance constatée depuis le quatrième trimestre 2024 se confirme avec une progression marquée des ventes dans chacune des activités du groupe et notamment dans l'activité construction de maisons', souligne-t-il cependant.



Pour l'ensemble de l'année 2025, Hexaom estime qu'il devrait enregistrer, à périmètre non constant, une baisse plus modérée de son chiffre d'affaires, de l'ordre de 10%, avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 3%.





Valeurs associées HEXAOM 28,0800 EUR Euronext Paris 0,00%