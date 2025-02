Hexaom: repli de 29% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Hexaom annonce avoir réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 727,2 millions d'euros, en repli de 29% (à périmètre constant), conformément à ses anticipations, dont un recul de 31,5% pour son activité principale de construction de maisons, à 599,5 millions.



Le groupe confirme son objectif d'une rentabilité opérationnelle à environ 3% du CA en 2024, 'soit un niveau satisfaisant au regard de la complexité du marché et des coûts non récurrents engagés afin d'adapter la structure à cette baisse de production'.



Pour 2025, 'compte tenu à la fois de l'embarqué, du développement des axes de diversification et d'un effet de base plus favorable', il anticipe, à périmètre constant, une baisse plus modérée de son chiffre d'affaires avec un maintien de sa rentabilité.





