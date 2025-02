Hexaom maintient son objectif de rentabilité opérationnelle pour 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour l'exercice 2024, Hexaom confirme son objectif de réaliser une rentabilité opérationnelle représentant environ 3% du chiffre d'affaires annuel, "soit un niveau satisfaisant au regard de la complexité du marché et des coûts non récurrents engagés afin d'adapter la structure à cette baisse de production".

(AOF) - En 2024, le groupe Hexaom a réalisé un chiffre d'affaires de 727,2 millions d'euros en repli de 29% (à périmètre constant), conformément aux anticipations annoncées par le groupe. La production du quatrième trimestre 2024 s'établit à 164,1 millions d'euros contre 268,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires de l'activité Construction de Maisons ressort à 599,5 millions d'euros en 2024. Cette décroissance de 31,5% résulte des prises de commandes réalisées en 2022 et 2023 et traduit la crise que connait le secteur immobilier depuis près de quatre ans.

