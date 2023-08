Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexaom: hausse de 6,7% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le Groupe Hexaom publie un chiffre d'affaires de 586,1 ME au premier semestre 2023, en progression de +6,7% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année dernière.



Au titre du deuxième trimestre de l'exercice en cours, Hexaom réalise un chiffre d'affaires de 307,5 ME, en hausse de +6,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Compte tenu des perspectives attendues dans chacun des secteurs d'activité et des actions adoptées visant à préserver ses marges et ses équilibres financiers, Hexaom indique être confiant quant à sa capacité à améliorer sa marge opérationnelle courante en 2023.







