HEXAOM (ex MFC) : LE GROUPE HEXAOM POURSUIT SON PARTENARIAT MAJEUR AVEC LE STADE DE REIMS JUSQU'EN 2025

Paris, le 18 mai 2022 - SPORTFI V E, agence internationale de marketing sportif, est fière d'annoncer la prolongation du partenariat établi entre le STADE DE REIMS et le Groupe HEXAOM, promoteur immobilier , aménageur foncier et leader français de la construction et de la rénovation de maisons en France. Une collaboration d'envergure initiée et consolidée par SPORTFI V E.

Fondé depuis 2019 sur des valeurs communes entre les deux marques historiques, ce partenariat majeur s'écrit également autour des ambitions portées par le Club et son Partenaire. Preuve de cette identité partagée, la signature de marque du Groupe HEXAOM, « Ensemble pour bâtir l'avenir », ne saurait être plus allusive au projet sportif du SDR, connu et reconnu en Europe comme une référence dans le développement de jeunes talents.

Avec cette prolongation jusqu'en 2025, le Groupe centenaire, qui s'affichera toujours sur la face avant des maillots stadistes, devient le plus long partenariat majeur de l'ère moderne du Stade de Reims. Une continuité naturelle pour l'entreprise familiale qui a fait de la pérennité l'une de ses valeurs cardinales.

Loïc VANDROMME, Secrétaire Général du Groupe HEXAOM :

« Le Groupe HEXAOM est fier de pouvoir accompagner le Stade de Reims pour les 3 prochaines années, notre partenariat a su démontrer, malgré 2 années de COVID sa solidité, sa pertinence et sa visibilité. Ce nouvel engagement prouve à nouveau la volonté d'HEXAOM de poursuivre son développement sur le territoire français en s'appuyant notamment sur l'attractivité du Stade de Reims et de la Ligue 1.»

Mathieu LACOUR, Directeur Général du Stade de Reims :

« Le Stade de Reims se réjouit de la signature de cette prolongation, suite logique d'une collaboration fructueuse entamée il y a 3 saisons. Révélatrice de l'attractivité du Club et de son projet, la poursuite du partenariat transcrit également les liens forts tissés avec le Groupe HEXAOM, auquel nous sommes immensément fiers d'être associés jusqu'en 2025. »

Laurent MORETTI, Directeur Général France de SPORTFI V E conclut : « Nous sommes très heureux du prolongement de cette collaboration entre le Stade de Reims et HEXAOM. Ce renouvellement démontre la pertinence de cette association, un partenariat majeur construit autour d'une ambition et de valeurs communes et qui répond aux objectifs définis. Nos équipes continueront d'accompagner les deux acteurs dans leur partenariat pour les 3 prochaines saisons. »

À propos du Groupe HEXAOM :

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédées à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité. Le Groupe, promoteur immobilier, aménageur foncier, leader de la construction et de la rénovation de maisons en France, compte à ce jour plus de 13 000 clients par an, plus de 105 000 maisons construites, plus de 85 000 rénovations, plus de 2 250 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 997,0 M€ en 2021.

À propos du Stade de Reims :

Créé en 1931, le Stade de Reims est un nom qui compte sur l'échiquier footballistique français. Un palmarès éloquent (6 fois champion de France, double vainqueur de la Coupe de France et deux fois finaliste de la Ligue des Champions notamment) et une approche du football nouvelle, basée sur le jeu combiné, lui ont donné ses lettres de noblesse. Premier club à dimension internationale dans l'histoire du football français, le Stade de Reims a traversé les époques et se tourne aujourd'hui vers l'avenir avec ambition, au masculin comme au féminin.

À propos de SPORTFIVE :

SPORTFI V E utilise le pouvoir émotionnel du sport pour créer les partenariats les plus novateurs de l'industrie. Par une approche responsable de son business, une expertise créative diversifiée, une constante volonté de créer durablement de la valeur et une expérience incomparable, SPORTFIVE connecte les marques, les ayants-droit, les plateformes media et les fans autour de la puissance du sport. En mettant au cœur de sa stratégie la maitrise des besoins de ses clients, SPORTFI V E est idéalement placée pour devenir l'agence la plus progressiste et respectée du secteur. SPORTFI V E est une agence internationale de marketing sportif s'appuyant sur un réseau de 1200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l'esport, les sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le hockey sur glace, les évènements multisports, le handball…. En France, SPORTFI V E s'appuie notamment sur deux entités juridiques distinctes dénommées « SPORTFI V E EMEA » et « SPORTFI V E FRANCE ACTIVATION », afin de répondre idéalement aux besoins respectifs de ses clients, selon qu'ils soient « ayants-droit » ou « marques. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web ou nos réseaux sociaux LinkedIn , Twitter et Instagram .

