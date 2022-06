HEXAOM (ex MFC) : LA 5ÈME GÉNÉRATION PREND LA DIRECTION DU GROUPE HEXAOM À COMPTER DU 1ER JUIN 2022

À l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui s'est tenue le 1 er juin 2022, le Conseil d'Administration de HEXAOM a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général et de créer la fonction de Directeur Général Adjoint.

Ainsi, HEXAOM confirme qu'à compter du 1 er juin 2022, la Direction Générale du Groupe est confiée à Loïc Vandromme avec à ses côtés Éric Vandromme et Antoine Vandromme qui sont nommés Directeurs Généraux Adjoints et conservent leurs fonctions de Directeurs de région.

À la suite du renouvellement de son mandat d'administrateur par l'Assemblée Générale annuelle, Patrick Vandromme est reconduit à la présidence du Conseil d'Administration et Philippe Vandromme demeure administrateur. Tous deux continueront ainsi d'apporter leurs expertises et leur expérience au Conseil d'Administration et à la Direction Générale.

Préparée de longue date, cette composition de la Direction Générale est garante de la continuité d'une gouvernance familiale et humaine et d'une pérennité des performances, des valeurs et des ambitions du Groupe.

Pour mémoire, Loïc Vandromme a occupé différentes fonctions au sein du Groupe depuis 2005 : commerce, marketing, digital, direction opérationnelle de filiale et membre du Comité de Direction. En 2018, il a été nommé Secrétaire Général aux côtés du Président Directeur Général, Patrick Vandromme. Il possède une parfaite connaissance du Groupe et des marchés sur lesquels il évolue.

Éric et Antoine Vandromme, nommés Directeurs Généraux Adjoints sont également respectivement Directeurs des régions Occitanie et Hauts-de-France. Présents au sein du Groupe depuis 2006 et 2010, ils disposent d'une entière connaissance du Groupe et d'une forte expertise de leurs métiers. Avec Loïc Vandromme, ils incarnent les valeurs et la culture du Groupe et ils représentent la 5 ème génération à la gouvernance d'HEXAOM.

Ils ont le soutien des collaborateurs clés du Groupe avec lesquels ils sont réunis, depuis 2012, en Comité de Direction, comité qui poursuivra son investissement auprès de la nouvelle Direction Générale.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Philippe et moi passons le relais à Loïc, Antoine et Éric entourés de collaborateurs de grande valeur à la fois au sein des organes de Direction et des différentes entités du Groupe. Ensemble, nous avons relevé de nombreux défis et avons rendu notre Groupe plus fort avec un élargissement de notre métier vers la rénovation, la promotion, l'aménagement foncier mais aussi les services. Notre place de leader dans la construction de maisons nous confère un positionnement solide qui nous permet d'année en année de gagner des parts de marché et de bénéficier d'une notoriété établie auprès de nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires. Enfin, nous transmettons une société saine qui dispose d'une trésorerie nette d'endettement élevée permettant à la 5 ème génération d'aborder l'avenir avec sérénité et de mener à bien de nouveaux projets porteurs de création de valeur. » Patrick Vandromme.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2022, le 4 août 2022 après bourse.

À PROPOS DU GROUPE



Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité. Le Groupe HEXAOM, promoteur immobilier, aménageur foncier, leader français de la construction et de la rénovation de maisons, compte à ce jour près de 14 000 clients par an, plus de 105 000 maisons livrées, plus de 85 000 rénovations, plus de 2 200 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 997 M€ en 2021.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

