HEXAOM (ex MFC) : HEXAOM : Prise de participation majoritaire dans le Groupe CLAIMO

HEXAOM accélère sa croissance dans les secteurs de la promotion immobilière et de l'aménagement foncier :

Prise de participation majoritaire dans le Groupe CLAIMO

Conformément à sa stratégie de développer une approche globale de l'habitat en France, le Groupe HEXAOM, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, annonce ce jour avoir pris une participation de 51% dans le Groupe CLAIMO. Cette prise de participation est effective à compter du 15 décembre 2020. L'accord prévoit des modalités d'évolution progressive de cette participation.

Promotion immobilière et aménagement foncier

Créé en 2005, le Groupe CLAIMO est un acteur global de l'habitat intervenant sur les secteurs de l'aménagement foncier et de la promotion immobilière de logements, respectivement sous les marques LES LOGES TERRAINS et VIVAPROM. Le Groupe CLAIMO a également conforté son activité en créant son propre bureau d'études et de maîtrise d'œuvre : PLAN URBA SERVICES. Cette entité permet à la fois de diversifier les compétences du Groupe, d'élargir ses secteurs d'activités, de sécuriser le bon déroulement des opérations et de garantir les engagements vis-à-vis des clients.

Acteur local en croissance et rentable

Fort de sa maitrise de tous les métiers de la construction, le Groupe CLAIMO se revendique comme un acteur local, à taille humaine, impliqué dans le développement des territoires et avec une vision éco-durable et sociale sur tous ses projets. A ce jour, le Groupe CLAIMO a ainsi aménagé plus de 100 lots par an et construit plus de 1 200 logements. Il opère principalement dans les départements de la Vienne, de la Charente-Maritime, de la Vendée, de la Loire Atlantique et plus récemment en Gironde.

En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros avec une rentabilité opérationnelle proche de 9%, ce qui fera de cette prise de participation une opération relutive pour HEXAOM. Compte tenu des programmes en cours de développement, une forte accélération de la croissance est attendue à compter de 2021.

Avec une trentaine de collaborateurs expérimentés, le Groupe CLAIMO est dirigé par Messieurs Pascal BOUTIN et Vincent GANICHAUD respectivement âgés de 58 ans et 43 ans, qui conservent leurs fonctions au sein du Groupe.

Accélération du développement

Les synergies avec HEXAOM permettront au Groupe CLAIMO d'accélérer son développement en se dotant des ressources nécessaires pour saisir de nouvelles opportunités foncières à destination de son activité de promotion et d'aménagement.

Cette opération illustre la volonté du Groupe HEXAOM de poursuivre sa politique de développement en renforçant à la fois son maillage territorial et sa diversification vers des relais de croissance porteurs.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 2020, 4 février 2021 après bourse.

À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 841,8 millions d'Euros en 2019.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

