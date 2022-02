HEXAOM (ex MFC) : HEXAOM, CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 EN CROISSANCE DE +13,0% À 996,6 M EUR

FORTE CONTRIBUTION DES NOUVELLES ACTIVITÉS : 278,1 M€

RECORD DES PRISES DE COMMANDES

Consolidés (M€)

non audités 4 ème trimestre 12 mois

(1 er janvier - 31 décembre) 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. Chiffre d'affaires 289,2 271,6 +6,5% 996,6 881,8 +13,0% dont CMI 190,0 194,2 -2,2% 718,5 694,1 +3,5% dont Rénovation 59,2 58,7 +0,9% 181,7 153,3 +18,5% dont Aménagement 11,8 4,9 +140,8% 29,4 10,8 +172,2% dont Promotion 28,2 13,8 +104,3% 67,0 23,6 +183,9%



Très bonnes performances annuelles de toutes les activités dans un environnement perturbé

Pour son quatrième trimestre 2021, le Groupe HEXAOM annonce un chiffre d'affaires de 289,2 M€ en hausse de +6,5% (+1,5% à périmètre constant) par rapport à la même période de l'exercice dernier. Ce niveau de production reste soutenu mais a été fortement impacté par l'allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment.

Dans cet environnement complexe toujours perturbé par les effets de la crise sanitaire, le Groupe HEXAOM affiche tout de même de très bonnes performances. Le chiffre d'affaires 2021 frôle ainsi le milliard d'euros et s'établit à 996,6 M€, en hausse de +13,0% par rapport à 2020 (+9,7% à périmètre constant). Cette croissance est tirée par tous les métiers du Groupe :

L'activité Construction de Maisons enregistre un chiffre d'affaires de 718,5 M€ représentant une croissance organique de +3,5% sur l'ensemble de l'exercice.

enregistre un chiffre d'affaires de 718,5 M€ représentant une croissance organique de +3,5% sur l'ensemble de l'exercice. L'activité Rénovation participe amplement à la dynamique du Groupe avec un chiffre d'affaires annuel de 181,7 M€, en croissance de +18,5%. La rénovation B2B réalise un chiffre d'affaires de 132,5 M€, en progression de +18,7%. La rénovation B2C confirme ses excellentes perspectives avec une hausse de +18,3% de son activité à 49,2 M€.

participe amplement à la dynamique du Groupe avec un chiffre d'affaires annuel de 181,7 M€, en croissance de +18,5%. La rénovation B2B réalise un chiffre d'affaires de 132,5 M€, en progression de +18,7%. La rénovation B2C confirme ses excellentes perspectives avec une hausse de +18,3% de son activité à 49,2 M€. Les nouvelles activités Aménagement et Promotion sont, comme escompté, en forte croissance et participent au total pour 96,4 M€ à l'activité annuelle du Groupe. L'Aménagement foncier progresse de +172,2% à 29,4 M€ (+148,8% à périmètre constant). La Promotion immobilière est en hausse de +183,9% à 67,0 M€ (+72,0% à périmètre constant).

Excellentes dynamiques commerciales avec des ventes record qui dépassent le milliard d'euros dans l'activité Construction de Maisons

Activité Construction de Maisons

Pour l'activité Construction de Maisons, le dernier trimestre est resté dynamique avec des ventes en hausse de +13% en valeur et +3,2% en nombre, ceci, dans un contexte de fortes évolutions tarifaires pratiquées pour faire face à la hausse des coûts de construction (matériaux et sous-traitance) ainsi qu'à l'évolution des normes règlementaires (RE 2020).

Sur l'ensemble de l'année, l'activité commerciale Construction de Maisons affiche d'excellentes performances. Le Groupe HEXAOM signe ainsi sur 12 mois un record de 8 578 prises de commandes représentant un chiffre d'affaires de 1 153,6 M€, soit une croissance de +29,2% en valeur et de +21,2% en nombre. Le prix de vente moyen annuel progresse pour s'établir à 134,5 K€ HT.

Activité Rénovation

L'activité B2C bénéficie également de bonnes tendances. Sur 12 mois, les prises de commandes de RENOVERT et CAMIF HABITAT atteignent 49,1 M€ en hausse de +22,3%. L'activité intermédiée ILLICO TRAVAUX progresse de +74% à 60,7 M€.

Cette activité continue de profiter à la fois du développement de son réseau et d'un marché dynamisé par le nombre important de transactions dans l'ancien.

La rénovation B2B affiche, comme annoncé, un repli assumé de -38,2% de ses prises de commandes à 98,6 M€, afin de limiter temporairement la croissance pour se focaliser sur le redressement de la marge.

Activités Promotion et Aménagement Foncier

L'Aménagement Foncier poursuit un rythme de développement soutenu et dispose d'un carnet de commandes (stock réservé non acté) à fin décembre 2021 de 37,5 M€, soit 559 lots.

L'activité Promotion immobilière confirme également de très bonnes perspectives de croissance. Ainsi, au 31 décembre 2021, le backlog s'élève à 88,6 M€ et l'ensemble du stock potentiel représente un chiffre d'affaires à livrer de 369,6 M€, soit 1 806 logements.

De belles performances commerciales qui devraient permettre au Groupe HEXAOM de réaliser un bon exercice 2022

Pour 2022, du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021, et malgré l'allongement des délais de construction, la production devrait s'afficher à nouveau en croissance. Le Groupe restera cependant très vigilant sur le maintien de ses marges dans un contexte de hausse des prix des matériaux et d'application de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2021, le 23 mars 2022 après bourse

Prochaine réunion d'information, le 24 mars 2022 à 10h00. Le format de la réunion (présentiel ou webcast) sera communiqué lors de l'envoi de l'invitation.



À PROPOS DU GROUPE



Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 200 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 996,6 M€ en 2021.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR 0004159473

GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Backlog (activité promotion) : représente le chiffre d'affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour l'activité de promotion. Le Backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d'affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire).

Carnet de commandes (activité aménagement foncier) : représente les réservations de terrains enregistrées non annulées et non encore actées.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Évolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

- en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

- en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

