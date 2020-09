HEXAOM (ex MFC) : DES PERFORMANCES SEMESTRIELLES SOLIDES DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL

UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE RETROUVÉE GRÂCE À

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE BIEN ORIENTÉE

Le Conseil d'Administration d'HEXAOM, réuni le 22 septembre 2020, a arrêté les comptes du 1er semestre 2020. Ces comptes consolidés ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Résultats consolidés en M€ 30/06/ 2020 30/06/ 2019 Var. Chiffre d'affaires 398,7 418,0 -4,6% Résultat opérationnel 6,1 10,4 -41,3% Marge opérationnelle 1,5% 2,5% - Résultat financier -0,2 - - Résultat net 3,9 7,0 -44,3% Marge nette 1,0% 1,7% - Trésorerie nette 48,6 37,4 +29,9%



Un chiffre d'affaires résistant dans un contexte de crise sanitaire inédit

Après un début d'exercice très dynamique avec un chiffre d'affaires Groupe en progression de 13% à fin février, les mesures de confinement liées à la crise sanitaire Covid-19 ont pesé sur le reste du semestre.

HEXAOM enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 398,7 M€, en repli limité de 4,6% par rapport à 2019. À périmètre constant (intégration du Groupe Plaire et Toits de France), l'activité est en retrait de 7,0%.

Le Groupe fait preuve d'une bonne résistance grâce notamment à l'activité Construction de Maisons Individuelles qui a pu redémarrer ses chantiers rapidement. Ainsi, dès avril, cette activité enregistrait un taux de production de 50% en moyenne pour atteindre 85 à 90% en juin et revenir à un niveau presque normal à compter de début juillet. Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel, l'activité Rénovation, qui se déroule en milieux souvent habités pour la rénovation BtoC, en co-activités et essentiellement urbains pour la rénovation BtoB, a pour sa part été plus fortement impactée, avec un arrêt quasi-total de la production de mi-mars à mi-mai et une remontée graduelle jusqu'à fin juin.

Une rentabilité préservée démontrant la résilience du business model et une situation financière solide en phase avec la trajectoire de croissance

Dans ce contexte exceptionnel, HEXAOM a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre sa production et maintenir son activité commerciale en respectant les règles sanitaires les plus strictes et en s'appuyant sur les outils digitaux déjà très largement en place au sein du Groupe.

Selon les situations, le Groupe a adapté son organisation et optimisé sa structure de coûts. Le recours aux dispositifs d'activité partielle a notamment été mis en place au cas par cas selon les activités et les filiales. Les résultats semestriels reflètent l'agilité et la réactivité dont a su faire preuve l'ensemble des équipes du Groupe.

Le résultat opérationnel s'établit à 6,1 M€ contre 10,4 M€ l'an dernier :

L'activité Construction de Maisons Individuelles réalise un chiffre d'affaires de 336,1 M€ contre 359,1 M€ au 1 er semestre 2019. Affecté par la non-atteinte des objectifs de production, le résultat opérationnel de cette activité s'inscrit à 10,7 M€ contre 14,6 M€ au 30 juin 2019. Il représente ainsi 3,2% du chiffre d'affaires, soit -0,9 point par rapport à 2019. Dans ce contexte perturbé, le Groupe a néanmoins pu bénéficier de son modèle économique qui privilégie la variabilité des coûts.

L'activité Rénovation, qui devait enregistrer une croissance très dynamique, est fortement perturbée par l'arrêt total de sa production pendant quasiment 2 mois et un redémarrage très progressif. Cette activité enregistre un chiffre d'affaires de 51,0 M€ contre 56,9 M€ au 1 er semestre 2019. Le résultat opérationnel s'inscrit à

-4,0 M€ (-3,5 M€ au 30 juin 2019), la rentabilité de l'activité BtoB est notamment pénalisée par des surcoûts temporaires liés à la mise en place des mesures sanitaires sur les chantiers.

L'activité Promotion, en cours de démarrage, réalise un chiffre d'affaires de 8,0 M€, avec un résultat opérationnel de -0,7 M€ (contre -0,8 M€ au 30 juin 2019).

L'activité Aménagement foncier poursuit sa progression et contribue pour 3,6 M€ au chiffre d'affaires avec un résultat opérationnel de 0,2 M€ (0,1 M€ au 30 juin 2019).

Le résultat net du semestre ressort sur la période à 3,9 M€, soit une rentabilité nette de 1,0% contre 1,7% l'an dernier.

Au 30 juin 2020, la structure financière est très solide avec des capitaux propres part du Groupe qui s'élèvent à 199,7 M€, une trésorerie active de 141,0 M€ et un endettement de 92,4 M€. La trésorerie nette d'endettement s'établit ainsi à 48,6 M€ à fin juin 2020, stable par rapport à fin décembre 2019 et en hausse substantielle de + 11,2 M€ par rapport à la fin du premier semestre 2019 après financement de la montée en puissance de l'activité Promotion.

Des prises de commandes résistantes et des fondamentaux solides

L'activité Construction de Maisons Individuelles affiche des prises de commandes de bon niveau dans ce contexte exceptionnel. Après une hausse d'environ 8% des ventes aux mois de janvier et février, les ventes ont chuté de mars à juin de 27% en moyenne pour rebondir en juillet (+1,7%) et en août (+33,8%). Cette forte hausse confirme l'appétence post-confinement des français pour la maison individuelle avec des contacts commerciaux (leads) en croissance constante depuis 5 mois. À fin août, HEXAOM enregistre ainsi 4 356 ventes représentant un chiffre d'affaires de 545,8 M€ en repli de 14% en nombre et de 10,5% en valeur, par rapport à 2019. Le prix moyen hors taxe continue de progresser et s'établit à 125,4 K€ soit une croissance de 13,5% en 5 ans.

A fin août, les ventes de l'activité Rénovation s'inscrivent à 123,6 M€ en hausse de 10,9% par rapport au 1er semestre 2019, augurant d'une production élevée au second semestre, notamment dans l'activité BtoB qui affiche des prises de commandes en progression de 26,1%.

Perspectives

Le carnet de commandes enregistrées dans l'activité Construction de Maisons Individuelles ainsi que le redémarrage de l'activité Rénovation conjugués à la montée en puissance de l'activité Promotion et Aménagement Foncier permettent au Groupe HEXAOM de viser une croissance plus dynamique de sa production au second semestre. À cette croissance de la production s'ajoutera une amélioration de la rentabilité.

HEXAOM reste cependant particulièrement attentif au durcissement des conditions d'emprunt et au rallongement des délais administratifs observés depuis le début de la crise sanitaire (délais d'obtention des permis de construire et délais d'acquisition du foncier allongés par une production décalée des aménageurs et un retard des signatures d'actes dans les études notariales) qui impacteront nécessairement le rythme des ouvertures de chantiers prévues au cours du second semestre.

Par ailleurs, le Groupe a accueilli favorablement les décisions prises dans le cadre du plan de relance gouvernemental qui prévoit des aides en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments mais déplore l'absence de mesures en faveur du logement neuf.

Le Groupe reste confiant dans sa capacité à réaliser, avec un an de décalage, un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2021.

HEXAOM démontre une fois encore sa capacité à traverser les crises, en s'appuyant sur des fondamentaux solides et une structure financière très saine. Dans un marché très fragmenté, le Groupe renforce son positionnement de référence et fort de sa solidité financière, reste attentif aux opportunités de consolidation du secteur qui devraient se présenter.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, le 5 novembre 2020 après bourse.

À PROPOS DU GROUPE



Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 841,8 millions d'Euros en 2019.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

CONTACTS HEXAOM

Patrick Vandromme

Président Directeur Général

Tél 02 33 80 66 61

E-mail pvandromme@hexaom.fr

EDIFICE Communication

Axelle Vuillermet

Relations Analystes/Investisseurs/Presse

Tél 07 77 68 62 34

E-mail axelle@edifice-communication.com

Jean-Christophe Godet

Directeur Administratif et Financier

Tél 02 33 80 66 61

E-mail finances@hexaom.fr

GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Carnet de commandes : comprend les prises de commandes enregistrées non annulées et non transférées en chantier en cours.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances ...).

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes hormis les dettes locatives selon le retraitement de la norme IFRS 16.

Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.