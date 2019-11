HEXAOM (ex MFC) : Déclaration mensuelle des droits de votes - 10/2019

PUBLICATION MENSUELLE

DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

article 223-16 du Règlement général de l'AMF

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (1) exerçables (2) 31 octobre 2019 6 937 593 6 937 593 6 845 882

(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Communiqué intégral et original au format PDF :

