Hexaom confirme la décroissance de sa production de l'ordre de 25 à 30% pour 2024

(AOF) - Au titre du premier semestre de l'exercice en cours, le groupe Hexaom réalise un chiffre d'affaires de 418,4 millions d'euros en repli, comme attendu, de 24,2% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année dernière. La production du deuxième trimestre s'établit à 196,7 millions d'euros. Elle est en retrait de 33,7%, en phase avec l'évolution de l'activité commerciale 2023. L'activité Construction de Maisons réalise un chiffre d'affaires de 362,7 M€, en repli de 23,2%.

L'activité "Construction de Maisons" réalise un chiffre d'affaires de 362,7 millions d'euros, en repli de 23,2%. Cette décroissance de la production, anticipée par le groupe, s'accentuera progressivement sur l'année en lien avec la baisse significative de l'activité commerciale constatée au cours des 18 derniers mois dans un contexte de forte crise du secteur de l'immobilier.

Les prises de commandes réalisées à fin juillet 2024 traduisent un marché qui demeure dégradé. Après un premier trimestre difficile, les ventes du mois de mai étaient mieux orientées. Cependant les incertitudes politiques nationales ont de nouveau bloqué le marché sur le mois de juin.

L'activité commerciale Construction de Maisons du mois de juillet montre cependant des signes d'amélioration avec un niveau de commandes mensuelles en hausse de +10% par rapport à juillet 2023 (premier mois depuis le 1er janvier 2022 faisant apparaître une progression de prises de commandes comparativement à l'année précédente). Ce regain d'activité devra être confirmée sur les prochains mois.

Pour l'exercice 2024, compte tenu de l'embarqué à fin juillet, Hexaom confirme la décroissance anticipée de sa production annuelle de l'ordre de 25 à 30% par rapport à 2023.

Les mesures visant à adapter la structure de coûts à l'embarqué et aux conditions de marché, associées à la forte variabilité des coûts de production (100% de sous-traitance), permettent au Groupe de s'ajuster à cette baisse du chiffre d'affaires. Celui-ci devrait ainsi maintenir une rentabilité opérationnelle 2024 satisfaisante qui s'établirait entre 3% et 4% du chiffre d'affaires annuel.

Concernant les conditions de marché, malgré quelques signes d'amélioration liés essentiellement à une détente des conditions d'emprunt par les réseaux bancaires et à une légère baisse des taux d'intérêt, le groupe n'anticipe toutefois pas de rebond significatif à court terme. De ce fait, il poursuivra au deuxième semestre son plan d'actions visant à adapter ses charges opérationnelles.

Hexaom se dit "confiant dans sa capacité à s'adapter au contexte actuel en préservant sa rentabilité et est prêt à rebondir dès que les conditions de marché seront plus favorables".

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.