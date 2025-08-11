Hexaom confiant pour 2025, malgré un premier semestre en repli

(AOF) - Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires d’Hexaom a reculé de 17,62 %, à 160,8 millions d’euros. Sur l’ensemble du semestre, le repli s’est élevé à 26,76 %, à 305,4 millions d’euros. Dans le détail, sur les six premiers mois de l’année, l’activité de Construction de maisons s’est affaissée de 34,38 %, à 236,3 millions d’euros, tandis que l’activité Rénovation a fléchi de 21,62 %, à 20,3 millions d’euros. En revanche, la division Promotion immobilière a connu une belle croissance de 65 %, à 40,6 millions d’euros.

Pour qualifier ses résultats, la société a évoqué une production en bas cycle conforme à ce qui était attendu.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Hexaom devrait enregistrer, à périmètre non constant, une baisse plus modérée de ses revenus, de l'ordre de 10 %, avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 3 %.

