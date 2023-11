HEXAOM : CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2023 : +8,4% À 755,6 M EUR

Communiqué de presse

Alençon, le 6 novembre 2023 – 17h45

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2023 : +8,4% À 755,6 M€

PERSPECTIVES CONFIRMÉES

Consolidés (M€)

non audités 3 ème trimestre 9 mois

(1 er janvier - 30 septembre) 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. Chiffre d'affaires 203,6 196,7 +3,5% 755,6 697,1 +8,4% dont CMI 175,2 162,9 +7,6% 647,2 589,0 +9,9% dont Rénovation B2C 12,6 11,1 +13,4% 40,8 37,6 +8,5% dont Aménagement foncier 4,9 10,4 -52,9% 20,4 27,0 -24,4% dont Promotion immobilière 10,9 12,3 -11,5% 47,2 43,6 +8,4%

Production des premiers 9 mois : 755,6 M€ en croissance de 8,4%

En cumulé sur 9 mois, le Groupe HEXAOM enregistre une production de 755,6 M€, en croissance organique de 8,4%.

Au titre du troisième trimestre de l'exercice en cours, HEXAOM réalise un chiffre d'affaires de 203,6 M€, en hausse de +3,5% par rapport à la même période de l'année dernière.

Par pôles d'activité, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice se répartit de la manière suivante :

L'activité Construction de Maisons enregistre un chiffre d'affaires de 647,2 M€, en croissance de 9,9% par rapport à la même période de l'année dernière. Malgré une baisse attendue de l'activité sur le deuxième semestre 2023, la production à fin septembre demeure soutenue et affiche une bonne performance avec une activité en hausse de +7,6%.

L'activité Rénovation B2C portée principalement par le développement du réseau commercial maintient également un bon rythme de croissance. Son chiffre d'affaires progresse de +8,5% à 40,8 M€.

Le chiffre d'affaires provenant de l'activité intermédiée, réalisée via le réseau de franchisés, progresse de +22,4% à 6,1 M€. Le chiffre d'affaires issu de l'activité « contractant général » est en croissance de +6,4% à 34,6 M€.

L'activité Aménagement foncier est en ligne avec l'évolution du marché immobilier et les attentes du Groupe et s'établit à 20,4 M€ .

Enfin, l'activité Promotion immobilière réalise un chiffre d'affaires de 47,2 M€ et maintient sa croissance sur 9 mois malgré un repli de 11,5% sur le troisième trimestre dans un contexte de fort ralentissement du marché et de décalage de certains programmes.

Prises de commandes au 30 septembre 2023, en ligne avec les anticipations du Groupe

Dans un marché immobilier toujours difficile marqué par une forte inflation depuis plus de 2 ans, une remontée des taux d'intérêt et un durcissement des conditions de financement, le Groupe HEXAOM continue de privilégier les marges aux volumes et renforce son activité Rénovation BtoC afin de bénéficier d'un marché plus porteur.

Activité Construction de Maisons :

Les prises de commandes au 30 septembre 2023 s'élèvent à 436,8 M€, en repli de 39,9% en valeur et de 44,6% en nombre. Elles restent dans la même tendance qu'au 30 juin 2023 et sont en phase avec le marché.

La forte évolution des coûts de construction subie depuis plusieurs années tend se ralentir. Dans ce contexte, le prix de vente moyen se stabilise depuis 3 mois (166,0 K€ HT).

Activité Rénovation B2C :

La Rénovation B2C bénéficie d'un marché plus favorable, de la dynamique de renforcement des réseaux de franchisés et de la montée en puissance progressive de l'offre contractant général « rénovation/extension » dans toutes les agences Construction du Groupe.

L'activité commerciale « Contractant général » s'élève sur la période à 30,7 M€. Les prises de commandes de l'activité intermédiée s'établissent à 74,7 M€.

Activités Promotion immobilière et Aménagement Foncier :

Le backlog de l'activité Promotion s'inscrit au 30 septembre 2023 à 136,0 M€ et le stock potentiel à livrer représente un chiffre d'affaires de 398,9 M€, soit 1 819 logements. Le Groupe reste vigilant sur le taux de réservation de ses programmes et mixte ventes en bloc et ventes au détail. Le Groupe précise qu'il n'est pas exposé à des engagements d'achats fonciers risqués (tant en termes de prix que d'écoulement futur) ni à des programmes dont les grilles de prix de vente seraient décorrélées des prix du marché actuel.

Concernant l'Aménagement Foncier, le carnet de commandes (stock réservé non acté) s'établit à 14,8 M€ et représente 198 lots, en ligne avec les prévisions du Groupe et les tendances du marché de la construction de maisons.

Le Groupe HEXAOM confirme ses objectifs

Pour l'année 2023, le Groupe confirme une croissance de son chiffre d'affaires annuel (à périmètre d'activités comparable) de l'ordre de 5 à 7% avec une rentabilité opérationnelle en amélioration.

En 2024, dans un marché toujours difficile, notamment sur le 1 er trimestre, le Groupe prévoit une décroissance de la production de l'ordre de 25 à 30% anticipée depuis plusieurs mois. Un plan d'actions vigoureux a ainsi été mis en place progressivement visant notamment à ajuster la structure de coûts au retournement du marché, préserver les marges et maîtriser le BFR.

Dans cet environnement, le Groupe HEXAOM peut compter sur sa position de leader de la construction de maisons et est l'un des acteurs les mieux positionnés pour assurer la reprise de chantiers de constructeurs défaillants puis, accroître ses parts de marché dans un secteur en concentration.

Le Groupe bénéficiera également de l'apport de ses activités de diversification « Promotion immobilière, Aménagement foncier et Services » et d'une accélération dans l'activité « Rénovation B2C ».

Fort de ces éléments et d'une structure financière solide, le Groupe estime être armé pour traverser ce cycle de marché et en sortir une nouvelle fois renforcé dans chacun de ses métiers.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023, le 7 février 2024 après bourse.

À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 12 000 clients par an, plus de 110 000 maisons construites, plus de 85 000 rénovations, plus de 1 600 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 964,0 M€ en 2022.

HEXAOM est cotée sur Euronext Growth Paris

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR 0004159473 – Mnémonique ALHEX



