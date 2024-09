Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hexaom: baisse de 32% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Hexaom publie un résultat net en baisse de 32% à 10 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en recul de 0,5 point à 3,4%, 'dans un environnement marché complexe et inédit'.



Le constructeur de maisons a réalisé un chiffre d'affaires de 417 millions d'euros, en repli, comme attendu, de 24,5% à périmètre constant, mais des mesures visant à adapter sa structure de coûts et la variabilité de ses coûts lui ont permis de s'ajuster à cette baisse.



Hexaom s'attend à maintenir une rentabilité opérationnelle en 2024 'satisfaisante', entre 3 et 4% du CA annuel. Pour 2025, il prévoit une baisse plus modérée de son CA et vise une rentabilité opérationnelle d'un niveau équivalent à celui de 2024.





Valeurs associées HEXAOM 22,40 EUR Euronext Paris +0,45%