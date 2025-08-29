Hexaom: Amiral Gestion dépasse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 12:02









(Zonebourse.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 août, le seuil de 5% du capital de Hexaom, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.



La société de gestion détenir, pour le compte desdits fonds, 356.415 actions Hexaom représentant autant de droits de vote, soit 5,14% du capital et 3,33% des droits de vote du groupe de construction résidentielle.





