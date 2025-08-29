Hexaom: Amiral Gestion dépasse les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 12:02
La société de gestion détenir, pour le compte desdits fonds, 356.415 actions Hexaom représentant autant de droits de vote, soit 5,14% du capital et 3,33% des droits de vote du groupe de construction résidentielle.
Valeurs associées
|28,8000 EUR
|Euronext Paris
|-1,03%
