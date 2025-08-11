Hexaom affiche un CA semestriel en forte baisse mais confirme ses objectifs information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 18:08









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Hexaom a enregistré un chiffre d'affaires consolidé publié de 305,4 millions d'euros, soit une baisse de 26,8% sur un an. À périmètre constant, le recul atteint 32,5%, traduisant une production toujours en bas de cycle, conformément aux anticipations du groupe.



Dans le détail, l'activité Construction de Maisons a généré 236,3 millions d'euros, en baisse de 34,4%, pénalisée par les faibles prises de commandes enregistrées entre 2022 et 2024. La Rénovation recule de 21,6% à 20,3 millions d'euros.



La Promotion Immobilière signe la meilleure performance du semestre avec une hausse de 65% à 40,6 millions d'euros, bénéficiant d'un délai de reconnaissance plus court que la construction. L'Aménagement Foncier progresse de 27,9% à 7,8 millions d'euros.



Au plan commercial, le groupe souligne une forte dynamique dans toutes ses activités : les prises de commandes Construction de Maisons bondissent de 83,7% en volume et 70,3% en valeur (intégration du groupe HDV incluse), portées par le retour d'une clientèle plus large et le prêt à taux zéro étendu.



'Les mesures d'adaptation que nous avons prises ces dernières années nous permettent de préserver nos résultats et de rester prêts à rebondir dès les premiers signes d'amélioration du marché', a commenté Loïc Vandromme, directeur général.



Pour l'ensemble de l'exercice, Hexaom confirme viser une baisse plus limitée de son chiffre d'affaires, de l'ordre de 10% à périmètre non constant, avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 3%.





