Hexagon AB va acquérir Waygate Technologies
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 08:18
La filiale de Baker Hugues sert des clients dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie et de la fabrication industrielle à l'échelle mondiale.
Elle apportera à son futur propriétaire un portefeuille de technologies d'inspection de pointe qui s'intègrent naturellement à son matériel de mesure de précision, à ses logiciels d'analyse et de visualisation, ainsi qu'à ses plateformes de gestion des données et de qualité de production existants.
Cette acquisition marque une expansion significative du pôle Manufacturing Intelligence (MI) d'Hexagon sur le marché des essais non destructifs, un espace qu'Hexagon considère comme une évolution naturelle de ses capacités fondamentales en mesure de précision, étendant l'assurance qualité de la surface d'un composant à sa géométrie intérieure. Outre l'opportunité de croissance sur ce marché attractif et l'adéquation stratégique, la transaction représente une occasion convaincante de création de valeur, avec une voie claire pour améliorer matériellement les marges de Waygate grâce à des actions stratégiques, l'optimisation de la fabrication, la localisation en Chine et des synergies de revenus sur l'ensemble de la base de clients combinée.
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