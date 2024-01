Hewlett Packard Enterprise rachète Juniper Networks pour 14 milliards de dollars

Le regroupement devrait permettre de réaliser des gains d'efficacité opérationnelle et des synergies de coûts annuelles de 450 millions de dollars dans les 36 mois suivant la finalisation de l'opération.

La transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action ajusté et le flux de trésorerie disponible au cours de la première année suivant la clôture de la transaction. Celle-ci est attendue en fin d'année 2024 ou en début 2025.

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé le rachat de Juniper Networks, pour environ 14 milliards de dollars, afin d'améliorer sa compétitivité à l'ère de l'intelligence artificielle. Le Wall Street Journal avait évoqué une telle opération hier, mais un montant de 13 milliards de dollars. Le groupe spécialisé dans les matériels et les services informatiques pour entreprises offre 40 dollars en numéraire par action du spécialiste des réseaux, ce qui représente une prime de 32% par rapport au cours de clôture de mardi.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.