Hewlett Packard Enterprise : performance trimestrielle meilleure qu'attendu

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise est attendu dans le vert grâce à une publication trimestrielle solide. Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré un profit net de 276 millions de dollars, soit 21 cents par titre contre respectivement 512 millions de dollars et 38 cents. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 44 cents, soit 2 cents de mieux que le consensus.

Le chiffre d'affaires d'HPE a bondi de 10% à 9,1 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 8,84 milliards. Les revenus générés par l'activité serveurs ont atteint 4,9 milliards de dollars, en hausse de 16 %.

Au troisième trimestre, le groupe technologique cible un bénéfice par action ajusté compris entre 56 et 60 cents pour des revenus situés entre 9,7 milliards de dollars et 10,1 milliards de dollars. Wall Street table sur 56 cents par action et 10,1 milliards de dollars.

