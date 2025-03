Hewlett Packard Enterprise : lourde sanction en vue

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise est attendu en forte baisse après avoir présenté des perspectives plus faibles que prévu. Au premier trimestre, clos fin janvier, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 627 millions de dollars, soit 44 cents par action, contre un bénéfice net de 387 millions de dollars ou 29 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 49 cents, soit 1 cent sous le consensus.

Le chiffre d'affaires d'HPE a progressé de 16% à 7,85 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 7,81 milliards. Les revenus générés par serveurs ont atteint 4,3 milliards de dollars, en hausse de 29 %.

Au deuxième trimestre, le groupe technologique cible un bénéfice par action ajusté compris entre 28 et 34 cents pour des revenus situés entre 7,2 milliards de dollars et 7,6 milliards de dollars. Wall Street table sur 50 cents par action et 7,92 milliards de dollars.

En parallèle à cette publication, Hewlett Packard Enterprise a annoncé son intention de supprimer 2500 postes, indique la presse américaine.

AOF - EN SAVOIR PLUS