Hewlett Packard : 30% à 64$, 100% en 9 séances, 150% annuel

Hewlett Packard explose de 30% dès l'ouverture, à 64$, avec la publication d'objectifs revus à la hausse : le titre 100% en 9 séances et 150% annuel.

On pourrait invoquer "l'effet de surprise" ou de "ravissement"... mais le titre avait déjà pris 120% depuis la précédente publication.

Cette fois, le cours triple en 3 mois, de 21 à 63$ (et même un peu mieux à l'ouverture) et bat de 170% son précédent record de février 2017, sa capitalisation étant multipliée par 8 depuis le 7 février 2025 (8X8$).

Ce gain est tellement hors norme et déconnecté des hypothèses bénéficiaires les plus euphoriques (le rendement actuel est de 1,2%, le quart des T-Bonds) que les rachats de "shorts" et les "squeeze" semant la panique parmi les vendeurs de "calls" ( 28% à l'ouverture, c'est ingérable) provoquent un krach haussier.