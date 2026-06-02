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Hewlett Packard : 30% à 64$, 100% en 9 séances, 150% annuel
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 16:57

Hewlett Packard explose de 30% dès l'ouverture, à 64$, avec la publication d'objectifs revus à la hausse : le titre 100% en 9 séances et 150% annuel.

On pourrait invoquer "l'effet de surprise" ou de "ravissement"... mais le titre avait déjà pris 120% depuis la précédente publication.

Cette fois, le cours triple en 3 mois, de 21 à 63$ (et même un peu mieux à l'ouverture) et bat de 170% son précédent record de février 2017, sa capitalisation étant multipliée par 8 depuis le 7 février 2025 (8X8$).

Ce gain est tellement hors norme et déconnecté des hypothèses bénéficiaires les plus euphoriques (le rendement actuel est de 1,2%, le quart des T-Bonds) que les rachats de "shorts" et les "squeeze" semant la panique parmi les vendeurs de "calls" ( 28% à l'ouverture, c'est ingérable) provoquent un krach haussier.

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