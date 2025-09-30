 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 879,97
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hertz lance une plateforme d'achat de voitures en ligne, l'action est en hausse
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O ont augmenté de 2,3 % à 7 $ dans les échanges du matin

** La société affirme que les clients peuvent parcourir, financer et acheter des véhicules entièrement en ligne

** La société passe d'un modèle de catalogue en ligne à une plateforme de commerce électronique à service complet

** Le mois dernier, HTZ s'est associé à Amazon Autos pour vendre des véhicules d'occasion en ligne

** Le PT médian des 10 courtiers couvrant l'action est de 3,55 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 87% depuis le début de l'année

Valeurs associées

HERTZ GLOBAL
6,8954 USD NASDAQ +0,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank