Hertz lance une plateforme d'achat de voitures en ligne, l'action est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O ont augmenté de 2,3 % à 7 $ dans les échanges du matin

** La société affirme que les clients peuvent parcourir, financer et acheter des véhicules entièrement en ligne

** La société passe d'un modèle de catalogue en ligne à une plateforme de commerce électronique à service complet

** Le mois dernier, HTZ s'est associé à Amazon Autos pour vendre des véhicules d'occasion en ligne

** Le PT médian des 10 courtiers couvrant l'action est de 3,55 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 87% depuis le début de l'année