Hertz Global lance une place de marché entièrement en ligne pour l'achat de voitures
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de location de voitures Hertz Global HTZ.O a annoncé mardi qu'elle avait lancé une place de marché pour l'achat de voitures entièrement en ligne , en misant sur la demande de véhicules d'occasion.

Les actions de la société ont augmenté de 2,5 % après la nouvelle.

L'annonce fait suite à la collaboration de Hertz avec Amazon.com AMZN.O , la plateforme de vente au détail de véhicules automobiles, Amazon Autos, pour vendre des véhicules d'occasion.

La société a déclaré qu'elle proposerait également aux clients des offres de reprise.

Hertz est confronté à une demande de location en dents de scie, ce qui l'a incité à se débarrasser d'une grande partie de sa flotte de véhicules électriques au profit de voitures à essence au cours des dernières années.

L'année dernière, l'entreprise a vendu la majorité de ses Teslas, invoquant des coûts de réparation plus élevés.

Hertz Global exerce son activité de location de voitures par l'intermédiaire de ses marques Dollar, Thrifty et Firefly dans 160 pays. Sa marque Hertz Car Sales propose des voitures d'occasion à l'achat en ligne et dans des points de vente aux États-Unis.

Valeurs associées

AMAZON.COM
219,3200 USD NASDAQ -1,28%
HERTZ GLOBAL
6,9100 USD NASDAQ +1,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

