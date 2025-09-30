Hertz Global lance une place de marché entièrement en ligne pour l'achat de voitures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de location de voitures Hertz Global HTZ.O a annoncé mardi qu'elle avait lancé une place de marché pour l'achat de voitures entièrement en ligne , en misant sur la demande de véhicules d'occasion.

Les actions de la société ont augmenté de 2,5 % après la nouvelle.

L'annonce fait suite à la collaboration de Hertz avec Amazon.com AMZN.O , la plateforme de vente au détail de véhicules automobiles, Amazon Autos, pour vendre des véhicules d'occasion.

La société a déclaré qu'elle proposerait également aux clients des offres de reprise.

Hertz est confronté à une demande de location en dents de scie, ce qui l'a incité à se débarrasser d'une grande partie de sa flotte de véhicules électriques au profit de voitures à essence au cours des dernières années.

L'année dernière, l'entreprise a vendu la majorité de ses Teslas, invoquant des coûts de réparation plus élevés.

Hertz Global exerce son activité de location de voitures par l'intermédiaire de ses marques Dollar, Thrifty et Firefly dans 160 pays. Sa marque Hertz Car Sales propose des voitures d'occasion à l'achat en ligne et dans des points de vente aux États-Unis.