Hertz glisse, JP Morgan devient baissier

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de Hertz HTZ.O ont baissé de 4 % avant le marché à 3,12 $ après que JP Morgan ait rétrogradé l'entreprise de location de voitures de "neutre" à "sous-pondérer" et ait supprimé le PT de 5 $

** JP Morgan dit qu'il abaisse ses estimations pour tenir compte des tendances plus faibles en matière de voyages et d'un possible renouvellement plus rapide de la flotte de véhicules de la société, ce qui pourrait conduire à une dépréciation plus élevée et à un Ebitda plus faible

** La société de courtage cite l'effet de levier financier élevé de HTZ, ajoutant que la société pourrait être confrontée à des coûts de litige liés à une faillite antérieure qu'elle n'avait pas pris en compte dans son analyse de l'évaluation

** JP Morgan estime que les actions de son homologue Avis

CAR.O , avec un effet de levier moindre et un "opérateur plus fort", sont "attractives et bon marché" ** HTZ a été confronté cette année à une faible demande et à la liquidation de ses véhicules électriques après des frais de réparation plus élevés que prévu et des dépenses globales d'entretien de la flotte

** La note moyenne des 10 courtiers couvrant HTZ est "hold" et le PT médian est de 3,85 $, selon les données de LSEG

** Les actions ont perdu 69% depuis le début de l'année jusqu'à vendredi