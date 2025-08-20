Hertz augmente grâce à un partenariat avec Amazon Autos pour vendre des véhicules d'occasion en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 août - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global Holdings HTZ.O ont augmenté de 8,7 %à 5,65 $ avant l'ouverture du marché

** La société s'associe à Amazon Autos pour vendre des véhicules d'occasion en ligne

** Les actions de ses pairs chutent - Avis Budget Group

CAR.O en baisse de 4,7 %, Carmax KMX.N en baisse de 4 % et Carvana CVNA.N en baisse de 3 %

** À la dernière clôture, les actions de Hertz avaient augmenté de 42 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 24 % pour l'indice S&P 500 Automotive Retail .SPLRCAUTR depuis le début de l'année