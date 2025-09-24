Hertz annonce une offre échangeable de 250 millions de dollars pour le refinancement de sa dette ; les actions augmentent

24 septembre - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O ont augmenté de 9,6 % dans les échanges prolongés à 7,64 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux pour refinancer une partie de sa dette ** HTZ, basée à Estero, en Floride, annonce une offre privée de billets échangeables d'une valeur de 250 millions de dollars échéant en 2030 ** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le remboursement partiel ou le rachat de ses billets en circulation échéant en 2026 au plus tard le 31 décembre 2025

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** Pershing Square Capital Management a l'intention de conclure des transactions de swap dans lesquelles Pershing obtiendra une exposition économique à long terme à environ 100 millions de dollars d'actions ordinaires de HTZ, selon la déclaration ** Au début de l'année, le milliardaire des fonds spéculatifs Bill Ackman a augmenté sa participation dans HTZ par le biais de son véhicule de gestion des investissements Pershing, exprimant sa confiance dans les efforts de la direction pour réduire les coûts afin d'améliorer les marges bénéficiaires au cours des prochaines années

** Les actions HTZ ont augmenté de 0,1 % pour clôturer à 6,97 $, en hausse de 90 % depuis le début de l'année

** Sur les 10 analystes qui couvrent le titre, 6 estiment qu'il faut le conserver et 4 qu'il faut le vendre; la prévision médiane est de 3,55 $, selon les données de LSEG