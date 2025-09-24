 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 630,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hertz annonce une offre échangeable de 250 millions de dollars pour le refinancement de sa dette ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O ont augmenté de 9,6 % dans les échanges prolongés à 7,64 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux pour refinancer une partie de sa dette ** HTZ, basée à Estero, en Floride, annonce une offre privée de billets échangeables d'une valeur de 250 millions de dollars échéant en 2030 ** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le remboursement partiel ou le rachat de ses billets en circulation échéant en 2026 au plus tard le 31 décembre 2025

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** Pershing Square Capital Management a l'intention de conclure des transactions de swap dans lesquelles Pershing obtiendra une exposition économique à long terme à environ 100 millions de dollars d'actions ordinaires de HTZ, selon la déclaration ** Au début de l'année, le milliardaire des fonds spéculatifs Bill Ackman a augmenté sa participation dans HTZ par le biais de son véhicule de gestion des investissements Pershing, exprimant sa confiance dans les efforts de la direction pour réduire les coûts afin d'améliorer les marges bénéficiaires au cours des prochaines années

** Les actions HTZ ont augmenté de 0,1 % pour clôturer à 6,97 $, en hausse de 90 % depuis le début de l'année

** Sur les 10 analystes qui couvrent le titre, 6 estiment qu'il faut le conserver et 4 qu'il faut le vendre; la prévision médiane est de 3,55 $, selon les données de LSEG

Obligations

Valeurs associées

HERTZ GLOBAL
6,9700 USD NASDAQ +0,14%
PERSH SQUA HLD
4 739,000 GBX LSE -0,77%
PERSH SQUA HLD
63,925 USD LSE -0,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping s'exprime par visoconférence lors d'un sommet au siège des Nations Unies, à New York, aux Etats-Unis, le 14 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Climat: Xi défend le solaire et l'éolien, en contre-pied de Trump
    information fournie par AFP 25.09.2025 00:09 

    Après le discours pro-pétrole et énergies fossiles de Donald Trump la veille, le président chinois Xi Jinping a dit au monde mercredi que l'avenir appartenait aux énergies renouvelables, dévoilant le premier objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à ... Lire la suite

  • Un mineur secouru embrasse un de ses proches après être sorti d'une mine effondrée à Segovia, en Colombie, le 24 septembre 2025 ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )
    Colombie: 23 mineurs sortent vivants d'une mine effondrée
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:51 

    Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse. Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, souffle après des records
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:31 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    information fournie par France 24 24.09.2025 22:16 

    Sur les réseaux sociaux, la panique s'est emparé de communautés de chrétiens évangéliques américains depuis qu'un pasteur à succès en Afrique du Sud a prédit l'apocalypse pour le 23 ou 24 septembre.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank