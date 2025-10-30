Hershey revoit à la hausse ses prévisions annuelles, les consommateurs se tournant vers des friandises plus chères

Hershey &HSY.N> a relevé jeudi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, en pariant sur une demande robuste pour ses chocolats et snacks plus chers.

La société s'attend désormais à une croissance des ventes nettes d'environ 3 % en 2025, alors qu'elle visait auparavant une hausse d'au moins 2 %. Elle a également relevé la limite inférieure de sa fourchette de prévision du bénéfice annuel ajusté, qui passe de 5,81 à 5,90 dollars par action.

Les ventes ont été stimulées par Hershey, qui a élargi son portefeuille de produits plus sains et sans sucre, et par la forte croissance du chocolat, des bonbons et des bonbons à la menthe.

Les volumes de la division des snacks salés en Amérique du Nord ont augmenté de 11 % en glissement annuel, grâce à des marques telles que SkinnyPop et Dot's Pretzels. Les prix dans cette catégorie ont baissé de 1 % au cours du trimestre.

En revanche, les volumes ont baissé de 1 % dans la principale activité de confiserie de Hershey en Amérique du Nord, et les prix ont augmenté de 7 %.

Le directeur général de Hershey, Kirk Tanner, a mis en garde contre un démarrage plus lent que prévu de la saison des achats pour Halloween, en raison d'un temps plus chaud et du report des achats par les consommateurs, la fête tombant un vendredi.

Selon des données, les détaillants américains offrent davantage de réductions sur les produits Hershey avant Halloween, alors que le fabricant de bonbons a augmenté ses prix en raison des tarifs douaniers et de l'inflation du cacao.

La société prévoit des dépenses annuelles liées aux droits de douane de l'ordre de 160 à 170 millions de dollars, soit une légère baisse par rapport à ses prévisions du mois d'août, principalement en raison de la diminution des droits de douane de rétorsion du Canada.

Son chiffre d'affaires net de 3,18 milliards de dollars pour le trimestre clos le 28 septembre a battu les estimations de 3,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté pour le troisième trimestre s'est élevé à 1,30 dollar par action, dépassant les estimations de 1,07 dollar par action.

En début de semaine, son rival Mondelez &MDLZ.O> a réduit ses prévisions de bénéfices annuels , citant la baisse des dépenses parmi les consommateurs soucieux de leur valeur en Amérique du Nord et en Europe, alors que la hausse du coût du cacao a ajouté de la pression.