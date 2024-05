Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hershey: résultats trimestriels supérieurs aux attentes information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 14:13









(CercleFinance.com) - Hershey a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, une augmentation de ses prix aux Etats-Unis étant venue s'y ajouter à la progression de ses ventes en volumes.



Le groupe de confiserie américain dit avoir dégagé un bénéfice net hors éléments exceptionnels de 628 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre un profit de l'ordre de 609 millions un an plus tôt.



Ramené par action, son profit s'établit à 3,07 dollars, alors que le consensus de marché visait un BPA de 2,89 dollars.



Son chiffre d'affaires net s'est accru de 8,9% pour atteindre 3,25 milliards de dollars, dont une croissance organique (à taux de change constants) de 8,6%.



Aux Etats-Unis, les prix de ses confiseries ont augmenté de 5,9% en données organiques au premier trimestre, ce qui n'a pas empêché ses ventes de progresser de 4,5% en données internes.



Pour 2024, le groupe basé à Hershey (Pennsylvanie) dit toujours tabler sur une croissance de 2% à 3% de son chiffre d'affaires, mais sur un bénéfice par action (BPA) stable en données publies.





