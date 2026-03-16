Hershey rationalise ses activités aux États-Unis

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Hershey HSY.N a déclaré lundi qu'il allait unifier ses activités aux États-Unis, en regroupant ses portefeuilles de produits sucrés, salés et protéinés sous un même toit, alors que le fabricant de chocolat cherche à simplifier ses opérations.

D'autres grands fabricants d'aliments emballés, dont Nestlé

NESN.S et Campbell's CPB.O , ont également entrepris récemment des efforts de rationalisation similaires dans l'ensemble de leurs activités.

* C'est la première fois que le fabricant de Reese's et de SkinnyPop consolide le marketing de la marque, la stratégie de la catégorie et la connaissance des consommateurs dans l'ensemble de ses activités aux États-Unis.

* Hershey a fait face à des coûts plus élevés, liés au cacao et au sucre, en augmentant les prix de manière sélective et en modifiant les emballages, alors même qu'elle lutte contre la faiblesse des dépenses des consommateurs pour les produits de confiserie de luxe.

* La société a déclaré que le nouveau modèle vise à mettre les forces commerciales de ses marques de confiserie au même niveau que celles de ses produits salés et protéinés.

* Dès à présent, le président de Hershey U.S., Andrew Archambault, assumera un rôle élargi, supervisant l'ensemble du portefeuille national, y compris la planification commerciale, les relations avec les clients et l'exécution de la vente au détail; Nitin Jain rejoindra le groupe en tant que directeur de la stratégie et de la transformation et relèvera directement du directeur général.

* En août de l'année dernière, Kirk Tanner, ancien chef de Wendy's, a pris la direction chez Hershey, en remplacement de Michele Buck, qui a été directrice générale pendant huit ans.