Herna Verhagen va quitter le conseil de surveillance d'ING
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 14:45
L'établissement bancaire néerlandais rappelle qu'Herna Verhagen a été nommée à son conseil de surveillance lors de l'AGM qui s'est tenue en avril 2019 et qu'elle a commencé à exercer ses fonctions à compter du 1er octobre 2019.
Dans son rôle de membre du conseil de surveillance, Herna Verhagen est également présidente du comité de rémunération, membre du comité des nominations et de la gouvernance d'entreprise, ainsi que du comité des risques.
