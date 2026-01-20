 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Herna Verhagen va quitter le conseil de surveillance d'ING
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 14:45

ING annonce que Herna Verhagen démissionnera de son conseil de surveillance à la fin de l'assemblée générale annuelle 2026, pour accepter une nomination au conseil d'administration d'une "autre société de services financiers cotée", dont le nom n'est pas précisé.

L'établissement bancaire néerlandais rappelle qu'Herna Verhagen a été nommée à son conseil de surveillance lors de l'AGM qui s'est tenue en avril 2019 et qu'elle a commencé à exercer ses fonctions à compter du 1er octobre 2019.

Dans son rôle de membre du conseil de surveillance, Herna Verhagen est également présidente du comité de rémunération, membre du comité des nominations et de la gouvernance d'entreprise, ainsi que du comité des risques.

Valeurs associées

ING GROUP
24,195 EUR Euronext Amsterdam -1,91%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank