Hermès vacille : la Chine pèse sur des ventes sous les attentes

Plus de 2 heures après l'ouverture des marchés ce jeudi matin, Hermès chute de 7,52% à 1 293 euros, fermant la marche du CAC 40. L'action du géant du secteur du luxe est pénalisée par des résultats du 3e trimestre inférieurs aux attentes. Sur cette période, le sellier a dégagé un chiffre d'affaires de 4,10 milliards d'euros, affichant une croissance organique de 4,3% ( 5,5% en données publiées). FactSet visait une croissance organique de 5,2% pour des revenus à 4,13 MdsEUR tandis qu'UBS prévoyait une hausse de 5% en organique.

Il s'agit de son rythme le plus faible depuis six ans selon Reuters, marqué notamment par le recul pour la première fois depuis plusieurs années du chiffre d'affaires de la division Vêtement et Accessoires

Le titre Hermès accuse désormais une baisse de plus d'un tiers de sa valeur depuis le 1er janvier, dans un contexte où le secteur du luxe est fragilisé par le recul du consommateur chinois et l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur le tourisme et les ventes en détaxe. Dans le sillage d'Hermès, c'est tout le secteur du luxe qui bascule dans le rouge. LVMH recule de 1,51%, Kering perd environ 3%, Richemont cède 1,4% et Burberry se replie de 1,59%.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2026, les revenus d'Hermès s'élèvent à 12,26 MdsEUR, en progression de 2,9% en publié et de 5,5% à taux constants, intégrant un effet de change défavorable d'environ 310 MEUR.

Lors d'une conférence téléphonique, Eric du Halgouët, directeur financier du groupe, a souligné que les ventes du 3e trimestre sont équivalentes en valeur à celles des deux trimestres précédents, malgré la dégradation du contexte macroéconomique.

Maroquinerie moteur, le prêt-à-porter décroche

Les ventes de la division Maroquinerie-Sellerie (pilier incontournable du groupe qui abrite les sacs Birkin et Kelly) progressent de 10,8% à taux constants sur le trimestre pour atteindre 1,912 MdEUR. Cette hausse marque une légère accélération par rapport au 2e trimestre.

Les performances des autres segments sont plus contrastées. Le pôle Vêtement et Accessoires, qui pèse plus du quart du chiffre d'affaires, recule de 2% à 1,141 MdEUR. L'activité Horlogerie cède 6%, les Autres métiers Hermès 1,1%. Seules les divisions Parfum et Beauté ( 7,5%) et Soie et Textiles ( 1,4%) accompagnent la dynamique de la maroquinerie.

Coup de frein en Chine et pressions au Moyen-Orient

Sur le plan géographique, les ventes en Asie-Pacifique hors Japon stagnent sur ce trimestre à 1,65 MdEUR. Hermès décrit une Grande Chine stable sur la période dans un contexte plus difficile. Eric du Halgouët a jugé le marché chinois "très difficile", tout en réaffirmant sa confiance dans ses perspectives à long terme.

De plus, les ventes au Japon augmentent de 9,6% sur un an, celles en Europe (hors France) de 9,5%, celles en Amériques de 8,8% et celles en France de 3,6%. En revanche, les revenus de la zone "Autres", qui recouvre essentiellement le Moyen-Orient, reculent de 4,5%.

Inquiétudes sur le changement d'échelle

Réagissant à cette publication, UBS confirme qu'Hermès a manqué sa croissance des ventes organiques, malgré des attentes déjà révisées à la baisse, ce qui traduit une décélération en fin d'exercice et suscite des inquiétudes pour le 4e trimestre ainsi que pour 2027, en particulier au vu des récents événements en France.

La banque d'affaires estime que "cette publication risque de soulever des questions sur les perspectives 2027 et de poser la question de l'impact du changement de dimension d'Hermès sur la nature même de son modèle économique."

De son côté, Jefferies a anticipé "une journée très difficile en bourse ce jeudi pour Hermès après cette performance trimestrielle décevante, soulignant une baisse de la valorisation de l'action à un plus bas historique par rapport au secteur du luxe et au marché global, alors même que le niveau de trésorerie atteint un sommet historique.

Cap maintenu sur le moyen terme

Malgré ces vents contraires, Hermès confirme son objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants à moyen terme qualifié d'ambitieux, malgré des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires.

"En dépit d'une conjoncture complexe, Hermès poursuit sa croissance rentable et garde le cap", a déclaré Axel Dumas, gérant du groupe, qui a officialisé pour janvier la première collection de prêt-à-porter masculin signée Grace Wales Bonner et l'introduction de la Couture par Nadège Vanhée.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2026, Hermès International a racheté 94 846 actions pour 160 MEUR, hors contrat de liquidité.

Le groupe de luxe donnera rendez-vous aux investisseurs le 12 février 2027 pour la présentation de ses résultats annuels 2026.