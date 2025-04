Hermès va créer une nouvelle maroquinerie dans le Calvados information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - Hermès annonce la création d'une nouvelle maroquinerie à Colombelles à proximité de Caen (Calvados). Cette nouvelle usine permettra de créer 260 emplois d'artisans à terme. Avec l'ouverture de ce dixième pôle à horizon 2028, la maison poursuit le développement de ses capacités de production. Ce nouveau projet s'ajoute aux trois autres projets de maroquinerie en cours de développement à L'Isle d'Espagnac (Charente), Loupes (Gironde) et Charleville-Mézières (Ardennes). Les sites de production maroquiniers du groupe sont installés aujourd'hui dans neuf des treize régions françaises. Hermès prépare cette nouvelle implantation à Colombelles avec le concours de la Communauté urbaine de Caen-la-Mer, de Normandie Aménagement et de la Mairie de Colombelles. Pour le recrutement de ses artisans, la maison sera accompagnée par l'École Hermès des savoir-faire, les équipes de France Travail et plusieurs partenaires locaux de l'emploi.

